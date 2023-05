Più di 60 concerti, la lunga estate alla Casa del Jazz

ROMA, 31 MAG – Oltre 60 concerti per una full immersion di due mesi nel meglio della scena italiana e internazionale del jazz.

Torna dal 7 giugno al 6 agosto Summertime, la stagione estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz con una raffica di appuntamenti che vedranno alternarsi grandi nomi e talenti emergenti, le nuove tendenze, le grandi orchestre, i virtuosi dello strumento e le contaminazioni tra i generi.

L’edizione 2023 sul palcoscenico allestito nel parco di Villa Osio a ridosso delle Mura Aureliane si apre con un omaggio al maestro Armando Trovajoli, a dieci anni dalla scomparsa, con la Dino e Franco Piana Jazz Orchestra e gli ospiti speciali Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto e Rosario Giuliani.

Le star italiane affollano il programma del mese di giugno mentre a luglio saranno in scena i grandi nomi stranieri, dai sassofonisti Jan Garbarek, Kenny Garrett, Donny McCaslin, a John Surman in duo con il pianista Vigleik Storaas, il contrabbassista Dave Holland e il suo New Quartet, il pianista Danilo Perez in trio con il contrabbassista John Patitucci, il bassista Marcus Miller, il batterista Peter Erskine in quartetto con il sassofonista George Garzone, i chitarristi Julian Lage, Marc Ribot e Bill Frisell.

A raccontare il jazz tricolore saranno lo Stefano Di Battista Quartet con lo scrittore Erri De Luca e la cantante Nicky Nicolai; Paolo Damiani il gruppo ONJGT Synthesis; Mariasole De Pascali e Simone Alessandrini; Maria Pia De Vito, Roberto Gatto nell’ omaggio alla musica di Tony Williams; il doppio concerto con avier Girotto & Alma Saxophone Quartet e Giovanni Tommaso, Javier Girotto, Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi; il tributo a David Bowie di Paolo Fresu; il quartetto di Fabrizio Bosso Quartet con Nico Gori, Francesco Cafiso e Rosario Giuliani; il trio di Rita Marcotulli con Ares Tavolazzi e Israel Varela.

Il 20 luglio appuntamento con due super formazioni: Henri Texier Trio e un quartetto inedito capitanato da Enrico Rava con Baptiste Trotignon al pianoforte, Daryl Hall al contrabbasso e Aldo Romano alla batteria.

ANSA