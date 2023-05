Edizioni &100 Marketing Day: Un evento di successo che ha travolto il mondo editoriale

Lunedì 22 maggio 2023 si è tenuto un evento straordinario che ha affascinato gli appassionati di editoria e ha svelato le ultime tendenze del settore e gli autori Best Seller di Amazon: Edizioni &100 Marketing Day.

La giornata è stata ricca di momenti indimenticabili, a partire dalle premiazioni speciali riservate agli autori Amazon Best Seller. Gli ospiti hanno potuto assistere a emozionanti interviste esclusive e sono stati sorpresi da una serie di attività che hanno reso l’evento unico.

Tra i momenti più attesi della giornata c’è stato il conferimento delle “Lupe d’Onore”, trofei assegnati a sette persone che hanno scelto la Casa Editrice Edizioni &100 Marketing per pubblicare la loro storia di successo. La Lupa d’Onore rappresenta un riconoscimento per l’impegno, la qualità e l’eccellenza delle loro opere.

Ogni Autore premiato ha dimostrato un talento straordinario nel creare storie coinvolgenti e significative, lasciando un’impronta indelebile nel panorama letterario contemporaneo:

Giovanni De Laurentiis ha ritirato l’ambita Lupa d’Onore per il suo “Ciak… Motore… A tavola. Le ricette di casa De Laurentiis”. L’Autore, nipote di Dino e Luigi De Laurentiis, ha lavorato per anni nel settore cinematografico e ha collaborato con registi di fama nazionale e internazionale, ma la sua più grande passione è la cucina.

Giorgio Gaetano Bottari è stato premiato in quanto Autore per “Una spremuta di me. Giorgissimamente Giorgio”, in cui racconta, tramite episodi personali e professionali, quella che è senza dubbio la sua passione più grande: l’interesse per le relazioni umane.

Eleonora Robbio Tacci ha dedicato gran parte della sua vita alla famiglia senza mai aver messo da parte la sua passione per il giardinaggio e la scrittura. Il suo amore per l’Italia si è tradotto in “Dammi la mano”, un libro in cui descrive i posti a lei più cari e che le ha valso il premio di Autrice Amazon Best Seller.

Iacopo Romi ha ricevuto il premio Autore per “La vendita perfetta della tua casa”, in cui parla della figura del Consulente Immobiliare e dell’assistenza a 360° che offre ai suoi clienti, arricchita dall’esperienza coltivata con amore negli anni.

Laura Caracciolo, fondatrice di Emera, agenzia di digital marketing e comunicazione di cui è Amministratrice Unica e Social Media Manager, ha ritirato il premio Amazon Best Seller per “Non basta saper fare bisogna anche far sapere. Ecco come anche tu puoi costruire una comunicazione vincente e distinguerti dai concorrenti!”

Giacomo Ingrami ha ritirato il premio Amazon Best Seller per “Anno 2040. Bomba Demografica”, in cui i temi dell’inquinamento, della sovrappopolazione, del riscaldamento globale e del futuro della Terra vengono affrontati in modo romanzato.

Gabriele Ponti è stato premiato per “La rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Come cambierà il nostro mondo” come Amazon Best Seller, in cui ha trasmesso le sue conoscenze sulla rapida evoluzione dell’IA.

Valentina Tacchi, giornalista pubblicista dal 1993, Editrice e Direttrice Responsabile del giornale “IL FARO”, ha ricevuto i premi come Autrice Best Seller, Amazon Top Best Seller e International Amazon Best Seller e ha ritirato la Lupa d’Onore per “IL FARO s’illumina… illuminando”, il racconto della sua vita.

Per il libro “Inedita”, le cui pagine sono state pensate e scritte appositamente in vista del MAPIC ‘22, l’evento leader mondiale nel settore retail, hanno ritirato il premio i co-autori Andrea De Bruno, Piernunzio Pennisi e Mario Esposito in quanto Amazon Best Seller.

Sergio Tirletti, haute coiffeur e make-up artist che per 50 anni ha aiutato le persone a ritrovare se stesse, ha ritirato il premio Amazon Best Seller per il suo primo libro “Un diavolo per capello”.

È stata premiata come Amazon Best Seller per “Naturopatia alchemica. La libertà trasformata! Fai della tua vita un’opera d’arte!” Rosa Di Bella, dottoressa naturopata, terapista del benessere, massaggiatrice estetica e terapeuta e fondatrice di Focus and Live.

Marco Radaelli ha ritirato il premio come Autore Amazon Best Seller per il suo libro “Lava-self: lo splendore in un gettore”.

Matteo Martinelli ha ritirato il premio come Autore per “Il dio, la moka e tutto quanto. L’importanza della creatività nell’arteterapia”, la risposta alle domande sull’arteterapia come forza motrice della creatività.

Sabrina Galeotti, real estate account junior specialist, event planner e Consulente Immobiliare, è stata premiata in rappresentanza di tutti gli autori dell’opera “Da Edicolante a Imprenditore”, primo manuale formativo dedicato agli edicolanti.

Sono stati consegnati i premi Amazon Best Seller e Lupa d’Onore a Massimo Imparato, fondatore di AGL – Aste Immobiliari, che oggi conta circa 150 uffici in tutta Italia e l’acquisizione del suo 51% da parte di Alfio Bardolla, per “Ho Imparato. Una storia vera di dolori e successi”.

Federico Ferri, co-fondatore della startup innovativa &100, madre di Edizioni &100 Marketing ed Edicole &100, ha ritirato il premio Amazon Best Seller per “Da 0 a &100. Mi chiamavano ‘capra’, ora ho una startup innovativa”.

Ha ricevuto la Lupa d’Onore Lorenzo Ferraro, reggente, presidente e rappresentante dell’Ordine di San Martino del Monte delle Beatitudini, per il suo libro “Cavalieri di San Martino. Una storia di volontariato e Fratellanza”.

Alessandro Gradelli, Consulente del lavoro iscritto all’Albo, ha ritirato il premio Autore Amazon Top Best Seller per il libro “I don’t get Lucky, I make my own Luck”, in cui ha raccolto episodi della sua storia personale e lavorativa.

Per il libro “Un imbranatissimo collezionista di attimi”, è stato premiato Manlio Bitocchi, fisioterapista osteopata che attraverso le mani percepisce le esperienze e le emozioni delle persone che incontra e fa tesoro di ogni singolo attimo condiviso con loro.

Carmelo Caruso e Gianluigi Di Lorenzo, fondatori del marchio KEFA che si sono impegnati nel creare un qualcosa di unico e che hanno ottenuto l’autorizzazione di Papa Francesco all’uso degli emblemi papali, sono stati premiati con la Lupa d’Onore per il loro primo libro “Kefa. Il valore del tempo”.

Per il libro “Tu non puoi capire! Una disamina a tutto tondo sulle tematiche dell’inclusione e pratiche attuative” hanno ritirato il premio come Amazon Top Best Seller Fabio Cammarota e Marcella Loporchio, da 15 anni Consulente d’impresa, speaker e trainer sui temi delle risorse umane.

È stata consegnata a Salvatore Cortesini, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Lupa d’Onore per “Trasforma i tuoi numeri in soldi. Fai le giuste azioni per aumentare il tuo fatturato”, dove condivide strategie utili perché un imprenditore possa aumentare le possibilità di crescita aziendale.

Vito Virzi, dottore commercialista esperto in finanza agevolata, formazione, consulenza gestionale e direzionale per le imprese di tutto il territorio nazionale, ha ricevuto il premio Amazon Best Seller per il suo libro “Ultimo. Dall’ultimo banco alla finanza agevolata: la storia di un successo professionale”.

Andrea Caruso, uno tra i più giovani imprenditori in Italia, CEO di Resilience Agency, agenzia di comunicazione, e di Italwig International, azienda specializzata nella vendita di parrucche, è stato premiato come Autore per “Resilienza e Impresa. La storia di un teenager imprenditore”.

Per l’opera Amazon Best Seller “La donna che sarò. Storie di realizzazione femminile” ha ritirato la Lupa d’Onore Teresa Ferrarese, la fondatrice di Dress for Success, associazione internazionale no-profit che aiuta le donne in difficoltà economica e disoccupate a sviluppare fiducia in se stesse e raggiungere l’indipendenza.

Lisa Ferri, Marketing Strategist della Casa Editrice Edizioni &100 Marketing, specializzata in digital marketing e con un forte amore per il settore audiovisivo, ha ritirato il premio Amazon Best Seller per le sue tre opere: “Production Studies“, “Social Television” e “La sala cinematografica“.

Per l’opera “BNI: Capitolo RomaEur”, che contiene le storie personali e professionali dei ventidue imprenditori e professionisti che compongo il dinamico Capitolo, hanno ritirato il premio gli Autori Daniela Marzano, Luca Sabene e Luciana Portento.

Per il libro “Diventare ricchi, abbondanza e libertà. Metodo scientifico sull’educazione finanziaria” ha ritirato il premio Amazon Best Seller Pina Li Petri, che propone una guida essenziale per sviluppare un’intelligenza finanziaria e diventare protagonisti del mondo economico.

Alessandro Gian Maria Ferri, Imprenditore ed Editore della Casa Editrice Edizioni &100 Marketing, ha ritirato il premio Amazon Best Seller per i suoi due libri “L’Edicola Riapre” e “Scrivi il tuo successo”.

Edizioni &100 Marketing Day si è rivelato un’occasione unica per scoprire l’editoria in un ambiente innovativo, e la Casa Editrice ha sottolineato l’importanza del supportare e valorizzare gli Autori, offrendo loro una piattaforma per conoscersi e confrontarsi.

La Casa Editrice desidera ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’evento: queste persone sono state il motore della straordinaria giornata, rendendola un’esperienza indimenticabile. Ci tiene inoltre a ringraziare tutti gli Autori che hanno condiviso le loro opere con il team e con il mondo. La loro creatività, impegno e passione sono la linfa vitale della Casa Editrice.

Un sentito ringraziamento va anche a tutti i partecipanti e gli ospiti che hanno reso l’evento un vero successo. Il loro entusiasmo ha arricchito le discussioni e creato un ambiente stimolante e coinvolgente.

Infine, la Casa Editrice ringrazia tutte le persone che con il loro straordinario impegno e dedizione hanno reso l’evento così ben curato e professionale: Andrea Brunori, IreneFrancesca Cardile, Gianluigi Cervellino, Paolo Costa, Alessandro Gian Maria Ferri, Claudia Ferri, Federico Ferri, Lisa Ferri, Giorgia Fidato, Elena Presti e Gianni Gandi con la Mediterranea Production, Daniela Gasparini, Vincenzo Marinangeli, Massimo Marzi, Stefano Mirabello, Alessandro Palmiero, Gabriele Ponti, Aurora Rea, Paolo Scannavino.