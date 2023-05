Vespucci e Luna Rossa, show in mare a Cagliari

Cagliari, ma soprattutto America in comune.L’Amerigo Vespucci è il gioiello della Marina militare italiana intitolata al navigatore da cui prende il nome il nuovo continente.

E Luna Rossa punta alla conquista dell’America’s Cup, la massima competizione della vela, il trofeo sportivo più antico al mondo.

Due eccellenze che si sono incontrate e salutate oggi nel Golfo degli Angeli, in una giornata già estiva, tra la meraviglia di chi, sempre in barca, è riuscito ad avvicinarsi e seguire l’evento. Per forza di cose in mare, a poche onde dal quartier generale del team italiano che cercherà di togliere alla Nuova Zelanda la corona di regina delle acque.

Uno storico incontro. Il prototipo varato lo scorso ottobre proprio a Cagliari ha girato più volte intorno alla “collega” più anziana con le vele spiegate come segno di saluto. L’ultima volta che le due eccellenze italiane del mare si sono incontrate è stato 21 anni fa, guarda caso in Nuova Zelanda.

A bordo della nave varata nel 1931 a Castellammare di Stabia, ospiti del comandante Luigi Romagnoli, i velisti del team che nel 2024 cercherà di portare in Italia l’America’s cup, guidati dallo skipper e team director Max Sirena. Insieme, equipaggio della Vespucci e di Luna Rossa, hanno issato le vele.

E la regina italiana delle imbarcazioni ha navigato davanti a Cagliari in tutto il suo splendore. Un altro gruppo di velisti era, invece, a bordo di Luna Rossa.

La barca delle sfide mondiali si è avvicinata alla Vespucci a una velocità di circa 25 nodi. Più lenta la storica barca a vela della Marina militare, circa sei nodi. Una decina i giri intorno alla nave. “Un modo per salutarci – ha detto il comandante Romagnoli – in vista dei nostri rispettivi impegni.

La Vespucci infatti affronterà il giro del mondo”. Raggiante anche Sirena: “Due imbarcazioni che vivranno grandi avventure – ha detto lo skipper riminese ma ormai cagliaritano d’adozione (qui ha comprato casa e ricevuto la cittadinanza onoraria) – un modo per scambiarci gli auguri. Noi ci stiamo allenando ogni giorno e ogni giorno proviamo delle novità.

Poi sarà il campo di regata a dire la verità”. Ora la Vespucci continuerà a solcare i mari per un giro del mondo di quasi due anni.

Per Luna Rossa ancora allenamenti a Cagliari, poi le teppe delle World Series in Spagna e Arabia Saudita, il prossimo autunno, prima della edizione 2024 dell’America’s Cup che si svolgerà a Barcellona.

ANSA