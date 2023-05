Basilcata: domani sciopero dei trasporti, orari e fasce

Mezzi pubblici a rischio domani per lo sciopero di ventiquattr’ore del trasporto pubblico locale, proclamato a livello nazionale dall’Unione dei sindacati di base. Sono tanti i motivi della protesta, tra cui la richiesta di aumenti salariali per far fronte all’inflazione, la detassazione delle pensioni in linea con gli altri paesi europei, la stabilizzazione dei precari e lo scorrimento delle graduatorie nei concorsi.