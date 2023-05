LATRONICO: BASILICATA CON FITTO, RAGGIUNGIAMO OBIETTIVI COESIONE

“Sono assai condivisibili gli obiettivi del ministro Raffaele Fitto e del governo Meloni di imprimere una forte e diversa spinta ai fondi di coesione e ai programmi regionali finanziati con fondi europei per avere finalmente velocità e qualità della spesa.

Su questi temi dobbiamo ammettere che in questi ultimi cicli di programmazione le risorse investite non hanno accorciato i divari tra aree del Paese – come rilevano tutte le statistiche – e in generale non hanno accresciuto la competitività dell’intero Paese”.

Lo afferma l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata a margine della odierna conferenza Stato-Regioni, dove ha partecipato su delega del presidente Bardi.

“L’impegno del ministro Raffaele Fitto di una verifica puntuale degli ultimi programmi – per evitare i soliti errori – del cofinanziamento dei piani regionali usando il Fondo di sviluppo e coesione, per una finalizzazione condivisa e strategica dei nuovi programmi, per una spinta effettiva volta a ottenere un coordinamento tra gli attori nazionali e regionali, ha il solo obiettivo di assicurare una visione comune delle azioni.

Questo a tutela soprattutto degli interessi del Mezzogiorno. In questo senso è certamente auspicabile il coordinamento tra piani europei ed interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un metodo di cooperazione e di leale collaborazione tra governo nazionale e Regioni è assolutamente auspicabile per accettare e vincere la sfida dello sviluppo del nostro Paese”, conclude Latronico.