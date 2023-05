Nasce la Web radio dell’Istituto Galileo Ferraris di Molfetta

Siamo immersi nell’era digitale, circondati da dispositivi intelligenti e connessione costante. Tuttavia, c’è ancora qualcosa di affascinante e intramontabile nella radio, che ha il potere di intrattenere, informare e coinvolgere le persone in modo unico. Ecco perché il Programma Operativo Nazionale (PON) “COMPETENZE 360” – modulo “RadioFerraris” realizzato da I.I.S.S. “GALILEO FERRARIS” di Molfetta, ha posto in risalto le attività collegate alla radiofonia e alla web radio, offrendo agli studenti un’opportunità di apprendimento entusiasmante e innovativo.

L’istituto con avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ha designato come esperto Luigi Antonio Catacchio, titolare della storica emittente cittadina Radio Idea , e come Tutor d’aula la docente Angela Di Niso che hanno svolto un ruolo fondamentale nella realizzazione del PON denominato “Radio Ferraris”.

Catacchio, con la sua esperienza nel settore radiofonico, ha condiviso la sua passione per la radio e ha offerto agli studenti una solida base di conoscenze e competenze nel campo della radiofonia e della web radio, preparandoli per una carriera nel settore e alimentando la loro passione per la comunicazione e la creatività.

La professoressa Di Niso ha guidato gli studenti nel percorso formativo, stimolandoli ad approfondire la conoscenza della radiofonia e della web radio offrendo preziosi consigli.

Durante il percorso formativo, gli studenti hanno scoperto cos’è una radio, apprendendo le sue caratteristiche e le sue potenzialità. Hanno imparato il funzionamento di una stazione radiofonica tradizionale e sono stati introdotti alla creazione di una Web Radio, un’esperienza che amplia gli orizzonti della radiofonia nel contesto digitale.

Gli studenti hanno studiato gli strumenti e le tecniche di registrazione audio, mettendoli in pratica attraverso attività di registrazione in classe. Hanno imparato a valutare la qualità del suono nella radio e a condurre programmi radiofonici, migliorando le loro abilità di comunicazione. Hanno avuto l’opportunità di creare contenuti coinvolgenti per una web radio, esprimendo la propria creatività nella scrittura di testi e nella registrazione di messaggi vocali.

Un grande supporto è stata la collaborazione di Rosario Moreno del Mediacenter di Treviso, che ha fornito gratuitamente in prova la piattaforma ed il flusso streaming per la realizzazione della web radio “Radio Ferraris”. Grazie a questa preziosa collaborazione, la web radio è attiva ed ascoltabile sul sito dell’istituto, all’indirizzo www.ferrarismolfetta.edu.it



Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo, prestando la propria voce, alla realizzazione audio e successivamente alla post produzione audio video dello spot per il concorso regionale – “Settimana Blu e Giornata del Mare” – che vuole favorire la sensibilizzazione degli studenti, incrementare la conoscenza e l’approfondimento dei temi legati alla promozione e allo sviluppo della cultura del mare e della tutela dell’ambiente marino e costiero.

La musica di sottofondo è un’opera inedita realizzata dall’alunno del “Galileo Ferraris” Fabio Storelli e a breve sarà distribuita su tutti i Digital Store.

Il videoclip dal titolo “Il mare una risorsa da amare e custodire” è visibile da questo link: https://youtu.be/MnN0l329VUA

Un gruppo di alunni ha partecipato il 25 e il 26 marzo, in occasione delle giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano), all’apertura al pubblico di “Villa I Carrubi” di Molfetta, un’oasi di serenità ricca di fiori, piante e di un giardino segreto ed in quella occasione hanno realizzando alcune interviste per la web radio:



Un momento clou del percorso formativo è stata la visita presso gli studi di Radio Norba, un’eccellenza nel panorama radiofonico del centro-sud Italia. Gli studenti hanno incontrato i professionisti di Radio Norba, esplorato gli studi e appreso le strategie e le tecnologie impiegate per creare programmi di successo. Hanno posto domande, approfondito le loro conoscenze e documentato l’esperienza con un reportage audio video.

La collaborazione tra Catacchio e Di Niso, ha creato un ambiente stimolante per gli studenti, che hanno acquisito conoscenze tecniche e sviluppato competenze pratiche. La passione intorno a “Radio Ferraris” li ha spinti a desiderare di continuare l’avventura anche dopo il PON, con progetti ambiziosi per espandere la portata della web radio e creare nuove collaborazioni locali.

Grazie alla leadership di Catacchio si sono dimostrati pronti ad investire tempo ed energie per creare una web radio di qualità e contribuire alla diffusione della cultura e dell’informazione nella comunità locale.

I.I.S.S. “GALILEO FERRARIS” MOLFETTA (BA)