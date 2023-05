La PM Volley fa suo il primo match contro Bee Volley Lecce: 3-0 per le ragazze di Orlando

Campionato Nazionale Primo Livello Serie C femminile – Playout andata

PM VOLLEY POTENZA – BEE VOLLEY LECCE (25-10, 25-14, 25-16)

La PM Volley Potenza fa suo il primo incontro playout battendo con un netto e rotondo 3-0 le giovani ragazze del Bee Volley Lecce. Per la formazione di coach Marco Orlando una partita ordinata e gara mai in discussione con la consapevolezza di aver affrontato al meglio l’impegno contro la formazione leccese. Decisivi i fondamentali dove la PM Volley si è dimostrata sicuramente più ordinata e precisa. Nel primo set capitan Di Camillo e compagne ci mettono poco a trovare il ritmo, la PM Volley detta subito il passo e sfrutta sia la miglior condizione che il fattore casalingo passando con un netto e rotondo 25-10. Nel secondo parziale stessa storia anche se la formazione leccese prova ad uscire dall’impasse e a mettere paura alle rossoblù che non si lasciano sorprendere e rispondono con un altro rotondo 25-14. Nel terzo set identico copione con le ragazze di coach Orlando che amministrano senza pressioni chiudendo sul 25-16 che chiude la contesa. Gara di ritorno sabato 20 maggio alle ore 19:00 in casa della Bee Volley Lecce, nel caso di un altro successo per le potentine sarà già salvezza e permanenza in Serie C.