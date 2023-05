Vigili del Fuoco volontari, è online avviso pubblico per potenziamento organico distaccamento Montalbano Jonico

Trenta unità per potenziare il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Montalbano Jonico. L’ampliamento dell’organico è previsto nell’avviso pubblico emanato dal Comune guidato dal sindaco, Piero Marrese. Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 28 maggio 2023 utilizzando l’apposito modulo nel quale i partecipanti dovranno manifestare la disponibilità a operare presso il distaccamento della città jonica. La selezione è riservata a cittadini di età compresa tra i 18 ed i 45 anni. L’avviso, con la relativa domanda di partecipazione, è pubblicato sia sul sito www.comune.montalbano.mt.it/ che su quello dei VVFF di Matera all’indirizzo www.vigilfuoco.it/sitiVVF/matera/

“Abbiamo da tempo sottolineato la necessità di potenziare la sede di Montalbano Jonico dei Vigili del Fuoco – ha dichiarato il sindaco, Piero Marrese – e, anche in questo caso, l’impegno è stato mantenuto dall’Amministrazione grazie anche alla disponibilità del Comandante Provinciale di Matera dei Vigili del Fuoco, Maddalena Lisanti.

Il presidio di Montalbano Jonico è fondamentale per la comunità, tenuto conto che quello dei VVFF è un corpo sempre pronto all’intervento e alla tutela dell’ambiente e delle persone ed ha un ruolo sociale all’interno di un determinato contesto territoriale. Anche per questo, dunque, la presenza del distaccamento è assolutamente fondamentale.

Va inoltre evidenziato che la maggior parte di coloro che hanno prestato servizio come volontari nel distaccamento di Montalbano Jonico ha poi avuto la possibilità di partecipare al concorso straordinario per la stabilizzazione. E’ la conferma che questa è anche un’opportunità concreta per creare occupazione.

Solo lavorando ad ampio raggio e con l’impegno quotidiano si possono creare le condizioni per trovare soluzioni utili a favorire la crescita e gli investimenti sul territorio”.