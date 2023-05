Cupparo: da Convention Fi Milano un messaggio di rilancio anche in Basilicata

“Ritorniamo dalla Convention di Forza Italia di Milano con una squadra unita ancor più motivata e pronta a lavorare sui nostri territori e soprattutto ricaricati dalle parole del Presidente Berlusconi. Il messaggio della Convention rafforza l’orgoglio di appartenenza perché il progetto del ’94 continua anche grazie ad un rinnovato protagonismo dei giovani”. Così Francesco Cupparo, già assessore regionale, commenta il “messaggio” lanciato dalla manifestazione di Milano a cui ha partecipato con una delegazione delle province di Potenza e Matera. “Intanto, un richiamo al discorso di Berlusconi per sottolineare una forte sintonia su alcuni suoi passaggi, tra i quali: ” Noi non siamo professionisti della politica, noi siamo uomini che vengono dal lavoro, dalle professioni, dall’imprenditoria. Anche in questo siamo diversi da loro”.

E’ questo un nostro valore che – aggiunge – è parte integrante della mia esperienza politica da sempre al servizio delle nostre comunità.

Quanto alla linea politica, già presentata dal coordinatore Antonio Tajani e che si può sintetizzare in una battuta– “Il centro della politica italiana siamo noi” – è molto chiara affidandoci il compito di occupare gli spazi liberi al centro che specie in Basilicata sono tanti. C’è un elettorato moderato, cattolico, liberale che è disincantato e in buona parte deluso dalle proposte politiche di altri partiti di centro, in particolare dello schieramento di centro sinistra, con il quale vogliamo riprendere l’ascolto, il dialogo e il confronto.

E’ un compito fortemente impegnativo questo che ci attende ma che ci vede convinti della necessità di rilanciare l’azione politica sui nostri territori sostenendo l’azione del ministro alle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, coordinatore regionale del partiti, che a margine dell’evento ha spiegato come “oggi si vede che Forza Italia c’è, ha una presenza forte ed è un modo di ringraziare il presidente Berlusconi per tutto quello che fa”. Vorrei inoltre sottolineare il grande entusiasmo che ho registrato a Milano tra i giovani che sono il presente e il futuro della politica.

La “Forza dell’Italia” è ribadire il ruolo del partito nel governo del Paese e della nostra Regione, sostenendo il Presidente Bardi a completare il programma della legislatura regionale, per essere protagonisti costruttivi, conservando sempre la nostra identità. Forza Italia si conferma il pilastro essenziale e leale della maggioranza di centrodestra a Roma come a Potenza e a Matera”.