Startup, da Huawei seconda edizione di Acceleration for Change

Huawei Italia e Spici, Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, hanno portato anche a Roma la presentazione della seconda edizione di Acceleration for Change.

E’ un programma di accelerazione tecnologica rivolto a startup, pmi e aziende che vogliano sviluppare prodotti e servizi digitali in vari ambiti, dal Cloud Computing, all’Intelligenza Artificiale e Machine LearningDopo l’inaugurazione dell’iniziativa a Milano, il roadshow ha fatto tappa a Roma, all’interno dell’Innovation Center della multinazionale cinese.

“Siamo molto orgogliosi di poter dare il via alla nuova edizione di Acceleration for Change nel nostro Paese, un modo per contribuire alla crescita dell’ecosistema delle startup”, ha affermato Eduardo Perone, Vicepresidente West Europe Business Development di Huawei.

“Lo scenario nazionale è composto da tante progettualità interessanti, che vanno alimentate” le parole di Vincenzo Lipardi, Presidente di Spici.

All’appuntamento presente anche Vito Grassi, Vicepresidente di Confindustria, che ha ricordato la capacità dell’Italia di rispondere alle crisi del settore industriale anche attraverso iniziative private.

I progetti candidati potranno essere soluzioni già sviluppate o in stadio prototipale, con applicazione in ambiti quali Green&Blue Innovation, Smart Agriculture, Smart Health, Smart Port, Smart Mobility, Smart City, Cultural & Creative Industry.

Le realtà selezionate avvieranno un percorso di sviluppo supportate da Huawei e da Spici. Il 9 maggio il programma fa tappa a Napoli.

