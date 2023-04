PM Volley, ultimo impegno casalingo della stagione regolare per la Serie C. Domenica final four per l’under 14

Ultimo impegno casalingo della stagione regolare per la PM Volley Potenza che anticipa il match alla Caizzo alle 19:30 di sabato contro Don Milani Bari. La formazione di coach Marco Orlando è reduce dal ko esterno in casa del Terlizzi ed è a caccia di punti per chiudere alla grande davanti al pubblico di casa: “Don Milani è una squadra che rispetto molto – sottolinea coach Marco Orlando alla vigilia – , sono ragazze tenaci, volitive in difesa, con ottime doti di variabilità nei colpi di attacco unitamente ad uno standard elevato di servizio e ben guidate tecnicamente; noi dovremo, senza giri di parole, dar fondo a tutte le energie rimaste per spuntarla, giocando una gara tattica, su quello che abbiamo preparato, ma soprattutto grintosa ed orgogliosa, difendendo le mura amiche in cui, questa volta, non dovremo concedere punti”. Match fondamentale per chiudere la stagione regolare prima di andare poi in casa dell’Asem Bari come sottolinea il capitano rossoblù Livia Di Camillo: “Sabato è la penultima partita di campionato nonché ultima in casa prima della fine del campionato ed è sopratutto uno scontro diretto, affrontiamo Don Milani che ha qualche punto in meno di noi ed è importantissima perché i tre punti ci servono davvero tanto. Faremo di tutto ed affronteremo nel migliore dei modi questa partita cercando di essere grintose ed affamate di punti; siamo agli sgoccioli della stagione, anche se siamo reduci da diverse sconfitte come prestazioni di squadra abbiamo dato veramente il massimo, purtroppo ci è mancato qualcosa che ci facesse portare qualche punto in più a casa ma non siamo scoraggiate e faremo il possibile per portarci a casa una vittoria”. La gara prenderà il via alle 19:30 di sabato 29 aprile presso la Palestra “Caizzo” sotto la direzione di gara dei signori Acinapura e Galeota.

Domenica invece la PM Volley Potenza è impegnata con la final four under 14, le giovanissime atlete guidate da coach Elena Ligrani dopo l’ottimo campionato ha ottenuto il pass ed le finali regionali dove affronterà in semifinale domenica mattina alle 10:00 al Pala Pergola il Camarda Bernarda per giocarsi l’accesso alla finale domenica pomeriggio contro la vincente del match tra Geco Francavilla e Asci Potenza.

