SENISE:incidente all’incrocio con via Madonna d’Anglona trasportato in elisoccorso un ragazzo

Si è verificato oggi nel primo pomeriggio all’incrocio di via Madonna d’Anglona un incidente tra un auto ed una apecar della piaggio all’incrocio tra via Madonna d’Anglona e via Don Egidio Guerriero sotto il centro parrocchiale.

L’auto che proveniva da via Don Egidio Guerriero ha urtato contro un apecar della piaggio guidata da un ragazzo di 16 anni che è rimasto ferito ad un polso ed alla gola ed è stato trasportato in elisoccorso al San Carlo di Potenza.

Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e la protezione civile gruppo lucano, la strada è stata chiusa al traffico.