Elezioni amministrative, riammesse le liste escluse a Lagonegro e Tricarico

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso della lista “Lagonegro Libertà e progresso” della candidata sindaco Concetta Iannibelli.

I giudici hanno accolto il ricorso contro l’esclusione della lista poiché presentata oltre i termini di legge

Un ritardo dovuto, all’affollamento -questa la motivazione della ricorrente- nei locali comunali. Il Consiglio ha rilevato che anche le altre liste sono state presentate con un leggero ritardo e che risulta accertato il notevole afflusso di persone nella sede del Municipio.

A Tricarico torna in corsa “Alternativa in Comune” di Pancrazio Locuoco. Lo ha deciso sempre il Consiglio di Stato in seguito al ricorso presentato dalla lista contro la sentenza pronunciata dal Tar di Basilicata, ricusata perché nei documenti di presentazione era stata riscontrata la mancanza dei requisiti formali