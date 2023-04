Pnrr, Regione Basilicata e Comuni richiamati all’ordine. Mancano le rendicontazioni delle spese

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Basilicata prima regione d’Italia per numero di Progetti candidati (12 a Comune) sui quali però non c’è ancora la rendicontazione di spesa.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso, in data 14 aprile 2023, la Circolare Dait n. 47 relativa alla “Rilevazione mancata alimentazione dati di monitoraggio e rendicontazione all’interno del Sistema informativo ‘ReGis’” e alla “Erogazione acconto ‘Misura M2C4L2.2’, art. 1, comma 29 e ss., Legge n. 160/2019”, indirizzata alla Regione Abruzzo e la Circolare la n. 48, relativa alla “Rilevazione mancata alimentazione dati di monitoraggio e rendicontazione all’interno del Sistema informativo ‘ReGis’” e alla “Erogazione acconto ‘Misura M2C4L2.2’, art. 1, comma 29 e ss., Legge n. 160/2019”, indirizzata alla Regione Basilicata. Successivamente, in data 17 aprile 2023, il Dipartimento ha diffuso ulteriori Circolari, la n. 49, relativa alla “Rilevazione mancata alimentazione dati di monitoraggio e rendicontazione all’interno del Sistema informativo ‘ReGis’” e alla “Erogazione acconto ‘Misura M2C4L2.2’, art. 1, comma 29 e ss., Legge n. 160/2019”, indirizzata alla Regione Sicilia, e la n. 50, relativa alla “Rilevazione mancata alimentazione dati di monitoraggio e rendicontazione all’interno del Sistema informativo ‘ReGis’” e alla “Erogazione acconto ‘Misura M2C4L2.2’, art. 1, comma 29 e ss., Legge n. 160/2019”, indirizzata alla Regione Puglia.

Attraverso tali Circolari, la Finanza locale rammenta che l’erogazione dei contributi è subordinata ad una corretta e completa alimentazione del Sistema di monitoraggio “ReGis”, invitando gli Enti Locali che non hanno ancora provveduto ad alimentare il Sistema “ReGis”, fornendo la documentazione corretta e completa, a provvedervi con la massima urgenza.

L’aggiornamento del portale deve avvenire mensilmente- si legge nella circolare- i soggetti attuatori dovranno caricare i dati di propria competenza entro i primi 10 giorni successivi alla conclusione del mese oggetto di monitoraggio ; le Unità di Missione Pnrr, istituite presso le Amministrazioni titolari, avranno 20 giorni di tempo per procedere con la validazione dei dati caricati.