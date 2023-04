Ecco il cast completo del Concertone Primo Maggio 2023

Svelata finalmente la lineup completa del Primo Maggio 2023, il concertone di Roma in Piazza San Giovanni in Laterano che quest’anno sarà condotto da Ambra Angiolini e Biggio.

L’evento del Primo Maggio 2023 sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, a partire dalle ore 15.15.

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023. Cosi i tre sindacati confederali hanno deciso di rendere omaggio alla nostra Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del Primo Maggio 2023.

Il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana, un diritto personale e un dovere sociale che deve essere garantito e valorizzato.

Questi gli artisti che saliranno sul palco all’evento:

AURORA

LAZZA

COMA_COSE

GEOLIER

EMMA

CARL BRAVE

TANANAI

FRANCESCO GABBANI

ARIETE

MR.RAIN

PIERO PELÙ con ALBOROSIE

MATTEO PAOLILLO

RIGHEIRA

MARA SATTEI

IL TRE

BAUSTELLE

LEVANTE

AIELLO

ROCCO HUNT

BNKR44

GAIA

ALFA

GIUSE THE LIZIA

FULMINACCI

MILLE

NEIMA EZZA

ROSE VILLAIN

WAYNE

CILIARI

TROPEA

NAPOLEONE

UZI LVKE

L’ORCHESTRACCIA

EPOQUE

GINEVRA

SERENDIPITY

PAOLO BENVEGNÙ

a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT ETTA, MANINNI, STILL CHARLES e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” HERMES. Opening act dalle ore 14.00 con LEO GASSMANN, ISIDE, SAVANA FUNK, CAMILLA MAGLI, WEPRO.