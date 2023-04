Grande attesa per la seconda edizione nazionale della estemporanea dedicata a De Nittis

Iscrizioni gratuite aperte a tutti gli esperti e gli appassionati di pittura e disegno, per la II edizione dell’estemporanea nazionale dedicata a Giuseppe De Nittis dal titolo “Atti di Bellismo in Città”. La kermesse organizzata dall’associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud, si terrà domenica 28 maggio nella centralissima Corso Vittorio Emanuele a Barletta dalle 9 alle 21. Fervono i preparativi a Barletta per la 2^ edizioni dell’estemporanea nazionale dedicata a Giuseppe De Nittis, organizzata dall’associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud presieduta dalla dottoressa Francesca Rodolfo, patrocinata da Regione Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani, comune di Barletta, patto educativo della Prefettura Bat ed in collaborazione con la Pinacoteca Giuseppe De Nittis presso il Palazzo della Marra. La kermesse quest’anno porta il titolo “Atti di Bellismo in Città”. L’evento artistico-culturale si terrà il prossimo 28 maggio nella centralissima corso Vittorio Emanuele a Barletta, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria “rue des peintres”. La via scelta, dove si trova la casa natale del pittore impressionista barlettano, dalle 9 alle 21 si animerà dell’estro creativo di artisti provenienti da ogni regione d’Italia per condividere l’arte in ogni sua forma espressiva. Premi in denaro (500 euro per il primo posto e 250 euro per il secondo classifica), e poi targhe e attestati per il concorso che a Barletta porta il culto della bellezza e della gentilezza in città. A conclusione della giornata di esibiranno i ragazzi dell’Istituto Cordella Fashion School di Lecce in abiti creati rigorosamente in estemporanea, al momento, (fashion instant) con incredibile e veloce maestria. Terminerà la giornata una capsule di abiti scenici in una sfilata inclusiva, in cui modelli professionisti e diversamente abili indosseranno creazioni uniche ed esclusive sempre targate Cordella, direttamente dalla Fashion Week di Milano.

Info, regolamento e iscrizioni gratuite su www.eventbrite.it

Contatti su

Mail – divinedelsud@gmail.com