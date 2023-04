Uil: 25 aprile 2023 per la comunità lucana assume significati speciali

Questo 25 aprile in Basilicata non è solo il simbolo della vera libertà, una libertà da vivere e celebrare ogni giorno. Una libertà che abbiamo ereditato e di cui molto spesso non ci rendiamo conto, e che va difesa ogni giorno. Il nazismo e il regime fascista avevano eliminato la maggior parte delle libertà, anche quelle sindacali per la tutela dei diritti delle persone lavoratrici. Il messaggio rivolto specie alle nuove generazioni è dunque di costruire insieme, ogni giorno, presidi di democrazia e di diritti nel ricordo che tutte quelle persone che hanno perso la vita per questa libertà.

Ma a pochi giorni dal presidio-manifestazione a Potenza contro il disegno di Autonomia Differenziata e in previsione della manifestazione nazionale a Potenza per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil, dedicata all’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, la celebrazione 2023 per tutta la comunità lucana assume significati speciali. Da momento di riflessione diventa nuova occasione di orgoglio e rivendicazione nel ricordo di chi ha lottato per essere liberi in un paese democratico per ribadire l’impegno del sindacato e di tutti i lucani a difendere l’unità del Paese e a salvaguardare i valori democratici della Costituzione che qualcuno vorrebbe non riconoscere come “”carta antifascista””.

Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata