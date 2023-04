I MODENA CITY RAMBLERS 1° Maggio a Senise

I Modena City Ramblers (noti anche nella forma abbreviata MCR) si esibiranno a Senise (PZ) al concerto del 1° Maggio, seconda edizione firmata Basilics.

L’evento è aperto a tutti, con ingresso gratuito!

Ecco gli Artisti e le Band che animeranno l’evento:

Binario 6

Erika Marcelli

Mad Loco

Livio Livrea

Gruppo Suoni

Radio Lausberg

Modena City Ramblers

I MCR autodefiniscono il loro genere musicale come combat folk dichiarando sin dall’esordio un amore incondizionato per il folk irlandese, le cui sonorità rimangono anche dopo l’influenza di altri generi, in particolare il rock] con contaminazioni punk.

Sin dai tempi in cui suonavano solo musica irlandese, i Modena City Ramblers, come già i Pogues (ai quali si sono largamente ispirati), utilizzano brani strumentali della tradizione popolare (irlandese, scozzese, celtica e poi anche klezmer, balcanica, italiana) come basi per loro brani, come riff o come assolo. Talvolta l’origine di questi brani è sconosciuta.

Il concerto del primo maggio a Senise è un evento musicale annuale che celebra la festa dei lavoratori. L’evento si svolge all’aperto nella Zona Mercato dopo la tradizionale fiera annuale, un’occasione per divertirsi e godere della musica in un’atmosfera festosa e accogliente . Durante il concerto ci saranno anche i mercatini con stand gastronomici, Start ore 16:00.

Per info ed aggiornamenti consultare la pagina Facebook: Basilics