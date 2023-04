Ministro Alberti Casellati a Matera per il coordinamento provinciale di Forza Italia

Il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha effettuato ieri venerdì 21 aprile un breve sopralluogo a Matera per partecipare al coordinamento provinciale di Forza Italia.

Alberti Casellati, recentemente nominata coordinatrice regionale di Forza Italia per la Basilicata, era in compagnia del coordinatore provinciale di Matera, Michele Casino.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte commissari dei comuni della provincia di Matera, consiglieri comunali e provinciali, il Ministro ha annunciato la prossima nomina del nuovo assessore regionale all’Agricoltura della Giunta lucana, che sarà un esponente di Forza Italia. La decisione è stata presa dopo aver consultato il presidente Vito Bardi, e la ratifica dovrebbe avvenire in pochi giorni.

In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, Alberti Casellati, in qualità di coordinatrice regionale di Forza Italia, ha inoltre annunciato una riorganizzazione del partito a livello locale, puntando sull’inclusione e la coesione, con un rappresentante locale in ogni comune, anche il più piccolo. Il coordinatore provinciale Michele Casino ha sottolineato l’importanza di un impegno forte da parte di tutti i commissari regionali per rafforzare i numeri del tesseramento in vista degli imminenti appuntamenti elettorali.