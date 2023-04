Playoff Nba: Phoenix si prende gara-2 contro i Clippers

Devin Booker segna 18 punti nel terzo quarto e 38 alla sirena finale nel match vinto da Phoenix grazie a un super secondo tempo per pareggiare la serie contro i Clippers, Jayson Tatum in doppia doppia (29 e 10 rimbalzi) guida Boston al successo 119-106 e al 2-0 contro Atlanta – che non riesce a tenere il passo dei Celtics.

Torna in equilibrio anche la serie tra Cleveland e New York, con i Cavaliers che scappano via nel primo tempo grazie alle palle perse Knicks e fanno 1-1 (32 punti per Darius Garland).

La partita più spettacolare della notte, come da pronostico, è quella che va in scena a Phoenix – vinta dai Suns (123-109 1-1 nella serie) nella ripresa grazie alle fiammate di Devin Booker e a un Chris Paul sontuoso nel quarto periodo che mette in fila la difesa Clippers e permette ai suoi di pareggiare 1-1 e di partire alla volta di Los Angeles a caccia di un successo per riprendersi il fattore campo.

Nel finale le energie degli ospiti sono in parte venute meno, in una squadra a cui avrebbe decisamente fatto comodo avere Paul George.

