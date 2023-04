GionnyScandal il 21 Aprile esce “Male”

Con un breve post sulle sue pagine Facebook ed Instagram il rapper di origini Lucane GionnyScandal annuncia l’uscita del nuovo singolo “Male”, in compagnia del papà ritrovato. “Mio papà è venuto a trovarmi e gli ho fatto sentire “Male”, il nuovo singolo che uscirà venerdì . Poi mi direte se piace anche a voi”

La musica di GionnyScandal

Nato a Pisticci il 27 settembre 1991, Ruggieri è oggi un cantautore e produttore discografico. Prima di avvicinarsi al rap, milita in una band emo in veste di cantante e chitarrista, influenzato da gruppi come “My Chemical Romance” e “Blink-182”.

Nel 2009 inizia a suscitare interesse su YouTube con i video delle sue prime registrazioni. Intorno al 2010, inizia a farsi un nome nella scena rap italiana, incidendo nello stesso anno il suo primo brano “Senza Cancellare”, dedicato ai genitori.

A settembre 2011 pubblica il suo primo album in studio, “Haters Make Me Famous vol. 3”, sotto l’etichetta di The Saifam Group. L’album lo porta al successo tra i rapper italiani, arrivando primo in meno di 24 ore nella top 10 dei dischi più venduti nella classifica generale di ITunes.

Il secondo album arriva nel marzo 2012 e s’intitola “Scandaland”: in 24 ore dall’uscita si posiziona al primo posto nella classifica degli album più venduti di ITunes.