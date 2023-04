Con il Salone del Mobile ritorna Milano Moda Design

Ritorna Milano Moda Design, la manifestazione che celebra il connubio tra moda e design, valorizzando le collezione per la casa presentate dai brand di moda.

Il programma di Milano Moda Design si accompagna a quello ufficiale della Milano Design Week con tutti gli eventi dedicati al design organizzati dai brand di moda.

La manifestazione si svolgerà in concomitanza con il Salone del Mobile dal 17 al 23 aprile 2023, e in calendario sono presenti 30 brand con 56 appuntamenti: 15 presentazioni di home collection e 41 eventi, alcuni di carattere culturale. Numerosi gli appuntamenti aperti al pubblico.

“Milano si conferma ancora una volta centro della creatività e della progettualità, capace di richiamare un pubblico internazionale per assistere alle manifestazioni della città, che sintetizzano i più alti valori del Made in Italy – afferma Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana – La Moda e il Design italiani, che si incontrano in questa manifestazione, hanno un ruolo fondamentale nella definizione della cultura visuale contemporanea e nella definizione di un lifestyle innovativo e responsabile, coerente con le istanze del nostro tempo.”

“Anche la moda, con i suoi brand e il suo saper fare squisitamente italiano ma conosciuto nel mondo, – Commenta Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico con delega a Moda e Design – arricchisce questa sette giorni dedicata al Made in Italy, alla cultura del progetto, all’ingegno e alla creatività che è la Milano Design Week con eventi anche aperti al pubblico, cogliendo così lo spirito di coinvolgimento e apertura alla città che caratterizza questa settimana”.

ANSA