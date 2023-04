Amministrative 2023, ricusate due liste a Lagonegro

Novità in due Comuni lucani per quanto riguarda le candidature presentate entro le 12 di sabato 15 aprile in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 14 e 15 maggio in Basilicata.

La Commissione elettorale circondariale di Lagonegro ha ricusato due delle quattro liste presentate: la lista “Cantiere Lagonegro” collegata al candidato sindaco Antonio Brigante e la lista “Lagonegro Libertà e progresso” collegata alla candidata sindaca Concetta Iannibelli. Restano al momento in competizione la lista della sindaca sospesa dalla carica Maria DI Lascio (“Lagonegro Riparte”) e quella di Salvatore Falabella (“Lagonegro nel futuro”). A Tricarico è stata ricusata la lista “Alternativa in comune” del candidato sindaco Pancrazio Locuoco, per irregolarità nella documentazione presentata a supporto della presentazione della lista. Pertanto resta in corsa solo 1 lista, Attiva Tricarico, con il candidato sindaco Paolo Paradiso.