Nas in mense ospedali lucani, due segnalazioni su 16 ispezioni

Sono state 16 le ispezioni eseguite dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei carabinieri di Potenza, durante le quali sono state accertate due “non conformità” di cui una per lievi carenze strutturali, comunque sanabili, e una per la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo.

I controlli hanno riguardato ospedali regionali, nei quali si è proceduto alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei laboratori di preparazione, della detenzione e conservazione degli alimenti, delle informazioni sulla presenza di allergeni e dell’aderenza dei pasti alle specifiche esigenze nutrizionali e cliniche dei degenti, posizione contrattuale delle maestranze e possesso di adeguata formazione professionale.

L’operazione – che ha portato alla contestazione di sanzioni di natura amministrativa pecuniaria per un valore complessivo di duemila euro e la segnalazione di due persone alle Autorità Sanitarie – è rientrata nella campagna di controlli ai servizi mensa e le relative imprese di catering che operano presso le strutture ospedaliere sull’intero territorio nazionale, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

(ANSA).