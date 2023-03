Slow Food Matera – Ad aprile doppio appuntamento per il Mercato della Terra

Sabato 1 e 15 aprile torna il Mercato della Terra a Matera dalle 9:30 alle 13:30 in viale delle Nazioni Unite 53, sul sagrato della Chiesa Maria SS Addolorata, ospite della Parrocchia di Serra Venerdì con la collaborazione della comunità parrocchiale e del Parroco don Michele Larocca.

Dai produttori del Mercato della Terra sarà possibile acquistare pasta di grani antichi, lenticchie IGP e ceci, uova fresche di galline allevate all’aperto, birre artigianali, funghi, formaggi, latte e salumi, zafferano biologico, miele, vino, olio evo, confetture, passata di pomodoro pachino, taralli, ortofrutta, peperoni cruschi, lavanda e gadget profumati con lavanda secca.

Saranno presenti una ventina di artigiani del gusto dai quali sarà possibile non solo acquistare prodotti buoni puliti e giusti ma soprattutto sarà possibile conoscere le storie di chi ha scelto di aderire alla Comunità della Terra di Matera, incontrare i soci della Condotta e, perché no, tesserarsi e aderire ad un movimento internazionale che tutela la biodiversità e le specificità culturali.

Dopo l’incontro di martedì 28 marzo “La terra in tavola” promosso dalla Condotta Slow Food di Matera dedicato proprio all’incontro tra produttori e ristoratori del territorio materano per promuovere lo scambio di contatti e proposte di entrambe le parti affinché possa realizzarsi una cooperazione non solo formale ma soprattutto sostanziale tra i due stakeholder, il Mercato della Terra ricopre un ruolo ancora più importante diventando una opzione di approvvigionamento anche per i ristoratori materani che vogliono raccontare il territorio e le sue peculiarità.

Il Mercato della Terra di Matera è l’unico Mercato Slow Food di Basilicata e fa parte della rosa di 47 tra quelli italiani e degli 88 presenti in tutto il mondo, l’Organizzazione del Mercato della Terra di Matera è affidata a un Comitato di Gestione eletto a maggioranza dai componenti della Comunità del Mercato della Terra di Matera a gennaio 2023.

La Comunità della Terra di Matera che ha dato vita a questa iniziativa e si è costituita il primo dicembre 2022 e ha organizzato la prima apertura del Mercato il 17 dicembre 2022 a Matera nella sede dell’Hotel Chiostro delle Cererie; unisce ad oggi 28 produttori e trasformatori del territorio materano e conferisce al Mercato della Terra olio EVO, legumi, farina e pasta secca di antichi frumenti e di Senatore Cappelli, uova, confetture, lavanda, ma anche pane, salame, formaggi e latticini di grande qualità, frutta e verdura, miele, birra artigianale e vini.

I Mercati della Terra sono una rete internazionale di mercati che lavorano in accordo con i principi di Slow Food, i protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo: vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti. Sui banchi del Mercato della Terra si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende.

I Mercati della Terra sono luoghi dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche spazi per costruire comunità, creare scambio e fare educazione.