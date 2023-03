Allo stadio Viviani di Potenza la Nazionali Under 18, Italia batte Romania 3 a 1

Stadio stacolmo con oltre 4000 presenze su una capienza totale di circa 4500 posti. La stragrande maggioranza, studenti e studentesse di diverse scuole del territorio, soprattutto della provincia di Potenza.

Tanti i tricolori, le felpe e le magliette della nazionale sugli spalti. Questa la colorata cornice dello stadio Alfredo Viviani del capoluogo chem in una giornata calda e solecciata, ha ospitato la partita amichevole tra le nazionali di calcio under 18 di Italie e Romania.

La gara termina con il risultato di 3-1 i . L’Italia, agli ordini del CT Franceschini, è scesa in campo con Magro, Bakoune, Bolzan, Bovo, Bruno, Ciammaglichella, Comuzzo, Di Maggio, Diop, Fini e Milani, mentre la Romania ha risposto con Rafaila, Aioanei, Banu, Benga, Capac, Costea, Dutu, Pascalau, Siman, Stancovici e Tudose.

Il canovaccio dell’incontro è chiaro sin dai primi minuti. Gli azzurrini premono e vogliono subito mettere in chiaro la situazione. Dopo una prima occasione per Fini all’ottavo minuto di gioco, il vantaggio arriva al 13′. Da un cross preciso di Milani dalla sinistra si inserisce Ciammaglichella che supera Rafaila con un preciso colpo di testa ed è 1-0.

L’Italia non si accontenta e centra subito il raddoppio. Minuto 16′, dopo una azione da calcio d’angolo, la palla arriva al limite dell’area a Bruno. Il fantasista del Sassuolo non se lo fa ripetere due volte e scaglia un ottimo sinistro che si insacca alle spalle dell’estremo difensore romeno per il 2-0. Dopo una prima parte di match “all’arma bianca” i ritmi si abbassano e gli ospiti ne approfittano per accorciare le distanze al minuto 44′ con una bella conclusione dai 20 metri di Banu.

La ripresa vede l’Italia nuovamente all’attacco per ampliare il vantaggio e, al minuto 65′ è di nuovo Bruno ad andare a segno con la rete del 3-1. La rete del giocatore del Sassuolo chiude ogni discorso, con gli Azzurrini che provano in diverse occasioni a trovare anche la rete del poker, ma manca la giusta precisione. Ad ogni modo ottima prestazione per la squadra del CT Franceschini che prosegue nel suo percorso di crescita.