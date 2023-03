A Potenza moduli per richiedere il proprio certificato di morte

Con i tanti servizi messi a disposizione online dal Comune ora è possibile, compilando un apposito modulo, per pratiche amministrative e legali, richiedere un certificato di nascita, di matrimonio, ma anche della propria morte.

E’ ciò che è successo a Potenza a causa di un errore sui moduli messi a disposizione dall’unità di direzione Servizi istituzionali e demografici.

A notare l’errore è proprio una persona del posto che ha ironizzato l’accaduto tramite un post su Facebook.

“Lo spettacolo più bello lo offre sempre il Comune di Potenza – scrive Luciano Petrullo -. Il sottoscritto che chiede il proprio certificato di morte è la cosa più bella che la burocrazia mondiale possa offrire. Maestri, ecco, non c’è altra parola da usare. Dar vita a un defunto, questo è il miracolo più bello del nostro Comune, anche se solo per ottenere un certificato della propria morte. Non vedo l’ora di morire e di riempire il modulo. Sai che emozione! Immagino che alla voce ‘telefono’ sarà necessario il prefisso galattico dell’altro mondo, diamine, speriamo lo comunichino subito dopo il decesso”.

L’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune ha spiegato che si è trattato di un “refuso”, immediatamente corretto nei nuovi moduli

Fonte: ondanews.it