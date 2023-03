RMI-TIS si è svolto a Senise un incontro dei lavoratori con i sindaci dell’area del Senisese

TIS (tirocinanti di inserimento sociale) e RMI (reddito minimo di inserimento) si è svolto questo pomeriggio a Senise presso la sala conferenze del complesso Monumentale San Francesco d’Assisi l’incontro organizzato dalla platea dei lavoratori dell’area del senisese.

Presenti all’incontro anche i sindaci dei comuni di Senise,Fardella,Teana,Castronuovo di Sant’Andrea e Tursi, i primi cittadini hanno ascoltato le esigenze e le problematiche dei lavoratori, richieste prese in carico dal sindaco di Tursi Salvatore Cosma delegato ANCI per queste tematiche.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate diverse problematiche, i lavoratori chiedono la stabilizzazione, diritto alla malattia che oggi viene negata, una revisione della norma che regola i requisiti per la permanenza nella platea, rimodulazione ISEE con innalzamento del tetto minimo per poter mantenere il sussidio.

Il Sindaco Cosma, portavoce di gran parte dei Sindaci Lucani su questa tematica ha già attivato diversi tavoli di confronto e trattativa con il Presidente Bardi e gli uffici della regione Basilicata.

I sindaci hanno evidenziato anche l’importanza del ruolo dei lavoratori presso le sedi comunali, fortemente in difficoltà per la mancanza di nuovo personale, e senza l’aiuto di questi lavoratori non potrebbero garantire alcuni servizi essenziali.

TIS ed RMI da diversi anni sono impegnati in progetti per la pubblica utilità,collocati in scuole e tribunali, impiegati nel decoro e pulizia del verde pubblico, ed in molti altri settori della pubblica amministrazione.

Primo risultato raggiunto, come dichiara il Sindaco Cosma , è stato il prolungamento di altri 12 mesi del sussidio, per le altre problematiche ci saranno prossimamente altri incontri con la regione per affrontare tutte le criticità.

Nei prossimi giorni, continua Cosma, ci saranno altri incontri in altre zone della Basilicata per ascoltare tutti i lavoratori,il giorno 15 si svolgerà a Potenza un’incontro con l’Assessore al ramo, Galella.

É ormai ora di iniziare a regolarizzare la loro posizione lavorativa, il che non vuol dire necessariamente assumerli direttamente da parte dei comuni, ma di garantire da subito per tutti una continuità lavorativa, senza interruzioni e con la progressiva stabilizzazione mediante l’istituzione di un Bacino di questi lavoratori cui la Pubblica Amministrazione della Basilicata debba necessariamente attingere per le assunzioni.