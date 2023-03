In Usa vendite vinile battono cd, è la prima volta dal 1987 41 milioni di album in vinile rispetto a 33 milioni di cd

NEW YORK – Le vendite di dischi in vinile superano quelle di cd per la prima volta dal 1987.

E’ quanto emerge dai dati della Recording Industry Association of America, secondo la quale nel 2022 sono stati venduti 41 milioni di album in vinile rispetto a 33 milioni di cd.

La rinascita del vinile è in corso da anni, con le nuove generazioni convinte della loro migliore qualità del suono e attratte da un oggetto che appare da collezionismo.

I ricavi dalle vendite di dischi in vinile sono saliti, riporta il Wall Street Journal, del 17% lo scorso anno a quota 1,2 miliardi di dollari, in quello che è stato il 16mo anno consecutivo di crescita.

ANSA