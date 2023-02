Incidente sul lavoro azienda agricola Scanzano J.: Tortorelli (Uil)- Nardiello (Uila)

L’incidente sul lavoro avvenuto in un’ azienda agricola di Scanzano Jonico dove un operaio agricolo è rimasto ferito conferma che il comparto dell’agricoltura subito dopo l’edilizia è quello a maggiore rischio incidenti, purtroppo anche mortali alla guida di mezzi, trattori e motozappe, e come tale va attenzionato. Lo sottolineano in una nota congiunta i segretari regionali Uil Vincenzo Tortorelli e Uila Gerardo Nardiello. In attesa di ricostruire quanto è accaduto nelle campagne di Scanzano. rinnoviamo la campagna Uil “Zero morti su lavoro” con iniziative di promozione di attività di prevenzione perchè è possibile prevenire se si attuano azioni specifiche. Il lavoro agricolo – aggiungono – è sempre esposto a specifici rischi infortuni e ancor più a malattie professionali. Il sindacato sollecita maggiore attenzione da parte degli enti istituzionalmente preposti alla sicurezza.