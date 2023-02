Basket: Nba, Boston e Denver soffrono ma vincono

LOS ANGELES, 24 FEB – Le leader di conference, Boston e Denver, hanno sofferto in trasferta – in occasione della ripartenza in Nba, dopo la parentesi dell’All Star Game – ma sono comunque riuscite a vincere, rispettivamente a Indianapolis (142-138 p.p.) i Celtics ed a Cleveland i Nuggets (115-109).

I Celtics hanno potuto contare su Jayson Tatum: autore di 55 punti durante l’All-Star Game di domenica.

L’esterno ne ha segnati 31, compresi gli ultimi quattro, fondamentali per la sua squadra, ai tempi supplementari. Jaylen Brown ha supportato bene il compagno di squadra, segnando 30 punti per la sua squadra ancora in testa alla Eastern Conference, ma seguito da vicino da Milwaukee che non ha giocato ieri.

I Pacers, con Myles Turner in evidenza (per lui 40 punti e dieci rimbalzi), sono riusciti a spingere i Celtics all’overtime, chiudendo uno svantaggio che all’intervallo era di dieci punti.

A Cleveland, Nikola Jokic – che ha messo a segno la sua 22esima tripla doppia stagionale con 24 punti, 18 rimbalzi e 13 assist – ha portato i Denver Nuggets alla vittoria nell’ultimo quarto. In questo periodo finale, Denver è riuscita ad imbavagliare Evan Mobley, capocannoniere dei Cavs con 31 punti ma poi completamente messo a tacere.

A Philadelphia i Sixers, terzi nella Eastern Conference, hanno domato i Memphis Grizzlies, che hanno comunque contato fino a 17 punti di vantaggio. Philly, sebbene James Harden (31 punti) e Joel Embiid (27 punti e 19 rimbalzi) abbiano svolto bene la loro parte, ha fatto la differenza negli istanti finali: a 39″ dalla fine, Tobias Harris, ha piazzato il canestro da tre punti i Sixers (punteggio finale 110-105).

I Lakers, 13mi nella Western Conference, riusciranno nella loro risalita? Sulla strada di questa scommessa un po’ folle, hanno battuto i Golden State Warriors, campioni in carica, 124 a 111, nonostante un appena discreto LeBron James (13 punti). Ma la vittoria ha un po’ di amaro in bocca con l’infortunio di D’Angelo Russell. Il leader, appena arrivato ai Lakers, ha subito una distorsione alla caviglia nel primo quarto.

