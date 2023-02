Serie D/H: Francavilla in Sinni, Arleo esonerato

Non è una stagione tranquilla per il Francavilla in Sinni. La società lucana ha l’esonerato Pasquale Arleo. Il tecnico potentino era subentrato due mesi fa a Claudio De Luca, anch’egli esonerato. In panchina al posto di Arleo il direttore tecnico Ranko Lazic.

Il Francavilla in Sinni è in piena zona playout. Quart’ultimo, con ventidue punti conquistati in ventiquattro partite, nuovo scossone all’ambiente, alla vigilia di un weekend infuocato per i colori rossoblù: domenica prossima, la squadra sinnica ospiterà il Nardò di Nicola Ragno, prima inseguitrice della Cavese capolista, distante un solo punto.