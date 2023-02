Cerimonia di donazione del dipinto “B379” dell’artista Maria Ditaranto al Museo Ridola di Matera

Si è svolta questa mattina nel Museo Ridola di Matera la cerimonia di donazione del dipinto “B379”, olio e foglia oro su tela, cm. 100×100 della nota e affermata artista Maria Ditaranto.

L’evento è stato organizzato da Maria Anna Fanelli nella Sua qualità di Referente regionale degli Stati Generali delle Donne e nel contempo dell’ANDE regionale della Basilicata d’intesa con le Presidenti nazionali dell’ANDE e degli Stati Generali delle Donne Marisa Fagà e Isa Maggi e con le Sezioni di Potenza e di Matera, quest’ultima presieduta da Caterina Rotondaro, in prossimità del prossimo 8 marzo 2023.

La cerimonia, promossa grazie alla disponibilità di Annamaria Mauro Direttore del Museo nazionale di Matera e della Direzione regionale Musei Basilicata è stata l’occasione per avviare una breve ma significativa riflessione sul tema “Donne, vita, libertà – per tutte le ali tagliate” sui destini tragici delle “Donne iraniane” e anche delle non poche donne lucane vittime di violenza.

L’evento rappresenta una nuova e concreta modalità da parte delle associazioni ANDE e Stati Generali delle Donne della Basilicata, che con la donazione del quadro “B379” lasciano al Museo Nazionale di Matera un segno tangibile a monito contro la violenza sulle donne.

Nel corso dell’incontro sono tati ripresentati e rilanciati il pamphlet “Rispetto delle donne tutto l’anno” e il Progetto “Panchine rosse” degli Stati Generali delle Donne.