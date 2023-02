Alla BIT di Milano va in scena l’innovazione sostenibile con Pisticci nel Realverso Lucanum

La fiera BIT (Borsa internazionale del turismo) di Milano ha ufficialmente preso avvio con grande entusiasmo e notevole affluenza, confermandosi fiera internazionale per l’eccellenza turistica. Il turismo non può fare a meno del concetto di innovazione e di sostenibilità, e proprio per rispondere a tali esigenze ecco in scena il Lucanum Realverso, metaverso della sostenibilità, ideato e sviluppato dalla iinformatica (Pmi innovativa della Basilicata), ambiente vocato alla sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda Onu 2030.

L’installazione del Lucanum Realverso con lo scenario della Città di Pisticci, è stato presentato presso lo stand fieristico della Regione Basilicata ospiti di APT Basilicata, alla presenza dell’onorevole Grazia Di Maggio, del sindaco Domenico Albano e della PRO Loco Pisticci.

Tramite la creazione di simpatici avatar è stato possibile visitare la rappresentazione tridimensionale della piazza dedicata a Johnny Lombardi realizzata dall’artista ferrandinese Alessandro D’Alcantara, nello scenario di gamificazione progettato e implementato da Diego Sinitò, Alessandro Verderame e Antonio Ruoto, giovani ricercatori della iinformatica.

Nello scenario di Pisticci, presentato in anteprima alla BIT, oltre ad ammirare la ricostruzione della città Bianca ed affacciarsi sullo spettacolo dei calanchi è possibile piantare e far crescere alberi e vegetazione in opportune aiuole virtuali (digital twin) utilizzando il conio etico, azioni che opportunamente certificate in blockchain saranno rese pubbliche sul sito della Pro Loco di Pisticci, che si impegnerà a rendere reale ciò che viene implementato nel Realverso.

Lucanum Realverso ad oggi vede anche l’adesione dei comuni di Brindisi Montagna (primo comune aderente), Potenza, Barile, Stigliano, Craco e dell’Ente Pro Loco di Basilicata.

Notevolmente soddisfatto Beniamino Laurenza, presidente della Pro Loco di Pisticci che afferma ” E’ stato un grande onore presentare dinanzi a prestigiose autorità, fra cui l’Onorevole Grazia Di Maggio, il Realverso Lucanum. L’Onorevole ha apprezzato molto le potenzialità in chiave turistica e formativa offerte dal connubio di innovazione, design e sostenibilità del Realverso, metaverso intergenerazionale sviluppato dal team di ricercatori della iinformatica. Siamo felici di avere creduto insieme al Comune di Pisticci da subito in questa innovazione che può offrire tantissimo alla nostra incantevole città bianca lucana”.

Il realverso è un prodotto dal design semplice ed intuitivo, che contribuisce al perseguimento di obiettivi dell’agenda Onu2030 e mira a rendere eterni i borghi conservandone la memoria storica e culturale e a far rivivere i borghi “fantasma”, incrementa il livello di attrattività dei borghi/città coinvolgendo la comunità ad una partecipazione attiva alla vita culturale perseguendo le finalità della convenzione di Faro, favorisce la promozione di prodotti e servizi locali ed incentiva l’integrazione e l’inclusione valorizzando anche le diversità etnico-linguistiche.

“Siamo estremamente onorati di questa opportunità e degli ottimi riscontri ricevuti dalle prestigiose autorità che hanno visitato il nostro ambiente innovativo alla BIT. Tutto questo ci motiva ulteriormente per continuare nel percorso di valorizzazione territoriale coniugando ricerca, design e sostenibilità” afferma orgoglioso Vito Santarcangelo, Amministratore unico della iinformatica srl.

Notevolmente soddisfatto anche Rocco Franciosa, presidente Ente Pro Loco Basilicata, che aggiunge “Esprimo il mio vivo ringraziamento agli amici dell’EPLI, delle proloco lucane, all’APT e al Comune di Pisticci presenti alla BIT per questa magnifica vetrina per il nostro territorio e per le nostre peculiarità, che tramite strumenti di innovazione sostenibile come il Realverso possono essere notevolmente promosse, facendo echeggiare e conoscere il nostro territorio anche per gli ottimi prodotti di turismo digitale”.

Una vetrina che conferma sempre più la Basilicata, cuore pulsante del turismo innovativo del mezzogiorno.