In corteo a Potenzai lavoratori progetti ex Tis e Rim “Vogliamo la regolarizzazione”

Tornano in piazza i beneficiari del reddito minimo di inserimento (Rmi) e dei tirocini di inclusione sociale (ex Tis). In decine si sono radunati per un corteo questa mattina intorno 9 in via del Gallitello, con destinazione il palazzo della Giunta della Regione Basilicata. L’iniziativa è stata decisa dall’assemblea dei lavoratori Rmi e Tis lucani riunita lo scorso venerdì 3 febbraio.