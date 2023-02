SENISE, LATRONICO: “LAVORI NUOVA CONDOTTA ENTRO METÀ FEBBRAIO”

“Monitoriamo costantemente la situazione su Senise e possiamo dire che le erogazioni a zone alterne vi sono per circa 10 ore al giorno e l’acqua in paese arriva alla velocità di 11 litri al secondo (il flusso abituale è 25 l/s). La situazione resta ovviamente lontana dalla normalità e siamo vicini alla comunità Senise in questo momento così delicato.

Per quanto riguarda i lavori della nuova condotta idrica, procedono speditamente e contiamo di completarli entro metà febbraio. Successivamente alla fine dei lavori, convocheremo una riunione con il sindaco, AQL e tutti gli enti preposti per progettare l’iter che deve condurci alla condotta alternativa, così da evitare in futuro che possa accadere un evento del genere. In pochi mesi risolveremo gli errori di decenni che oggi si stanno riversando sui senisesi”.

Lo afferma in una nota l’assessore all’energia e ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.