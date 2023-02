Emergenza idrica a Senise: L’appello dell’ex sindaca Spagnuolo “intervenga il Prefetto”

Di seguito l’appello al Prefetto di Potenza di Rossella Spagnuolo, cittadina ed ex sindaca di Senise .

“Eccellenza, il Comune di Senise sta vivendo in questi giorni disagi di natura igienico sanitari dovuti alla rottura della condotta principale di approvvigionamento della risorsa idrica, avvenuta i giorno 18 gennaio scorso.

Dal 28 gennaio, l’erogazione, grazie alla creazione di una rete by pass provvisoria, collegata ad una rete secondaria, in disuso da più di dieci anni, l’acqua viene erogata a giorni alterni ma per poche ore al giorno e

a zone (e spesso il colore è marrone).

Ciononostante, la poca pressione della condotta, non consente il raggiungimento di tutte le abitazioni, per cui vi sono utenze di cittadini che dal 18 gennaio non hanno mai ricevuto acqua nelle condotte. Acquedotto Lucano ha assicurato entro 15 ( ma non si capisce a partire da quando) giorni il ripristino definitivo della rete.

Si rimette all’attenzione di Sua Eccellenza, la situazione di grave emergenza che la cittadinanza si trova ad affrontare, lamentando la carenza di risorse umane ed economiche.

Si segnala che il Sindaco ha omesso l’attivazione del COC Comunale con la conseguente mancanza di coinvolgimento delle forze di Protezione Civile. Ha inoltre ritenuto di non chiedere la valutazione dello Stato di Emergenza agli organi competenti, pur persistendo tutti i presupposti tecnici per l’invio della richiesta.

La scuole primarie stanno funzionando in orario dimezzato a discapito delle attività didattiche, perché pur essendo presente un serbatoio, lo stesso si svuota facilmente e non si è in grado di ricaricarlo (forse per la mancanza di autobotti?). Le sacche d’acqua, utili da distribuire ad anziani e disabili, non sono mai pervenute. L’emergenza è gestita con mezzi e risorse ordinari e i disagi per la popolazione sono acuiti.

La scorsa notte, nel garage di un cittadino vi è stato un ritorno di detriti di fogna (in pieno Centro abitato).

Lo stesso ha chiamato i numeri di emergenza predisposti, senza ricevere risposta e ha dovuto provvedere da solo alla pulizia del locale, ed è preoccupante l’episodio.

Con la presente, chiedo l’intervento di Sua Eccellenza al fine di mettere la popolazione nelle condizioni di poter affrontare lo stato di emergenza che, seppur da nessuno dichiarato, stiamo vivendo, al fine soprattutto di scongiurare pericoli per la salute pubblica.

Rossella Spagnuolo, cittadina ed ex sindaca di Senise