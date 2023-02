Slow Wine Fair, appuntamento a febbraio 2023

MILANO – Il vino declinato in maniera sostenibile e vincente: l’appuntamento è dal 26 al 28 febbraio a BolognaFiere con una Slow Fine Fair in edizione rinnovata e che, nelle intenzioni degli organizzatori, “si distinguerà per la selezione omogenea delle cantine in catalogo, utile ai professionisti per stringere accordi commerciali e agli appassionati per accrescere i loro orizzonti degustativi”.

Così Domenico Lunghi, Direttore Manifestazioni Dirette di BolognaFiere, e Giancarlo Gariglio, (Slow Wine Coalition, guida Slow Wine), alla conferenza stampa di lancio della Slow Wine Fair a Milano.

Una fiera che tenta una scalata importante anche nei due segmenti che stanno vivendo una crescita verticale nel mondo del vino, ovvero il biologico e il naturale. Un asso nella manica importante è proprio l’alleanza tra BolognaFiere e Slow Food, contando anche sulla partnership di FederBio.

Nei giorni dell’evento saranno celebrati anche i 15 anni con la relativa assemblea della Fivi, Federazione italiana vignaioli indipendenti. Importanti le masterclass, che toccheranno temi diversi e di primo piano, dalle curiosità della Banca del Vino di Pollenzo alla culla vinicola del Caucaso.

Altro punto di distinzione è l’istituzione di una commissione di assaggio, che selezionerà le cantine: si tratta di una garanzia importante per buyer italiani e stranieri che potranno così contare su aziende rispondenti ai tre cardini di buono, pulito e giusto.

Tra queste anche quelle guidate da produttori che aderiscono alla rete internazionale della Slow Wine Coalition, che vedrà appuntamenti specifici in fiera. Non solo mercato.

Sarà anche un momento di confronto sulle direzioni della viticoltura, anche in rapporto con il clima, come osserva il vice presidente di Slow Food Italia Federico Varazi: “Le ultime annate del vino ci insegnano che in futuro sarà sempre più difficile per i nostri produttori contrastare la siccità, in alcuni casi estrema come nel 2022.

Nel Sud Italia le temperature hanno raggiunto valori da record che hanno messo a dura prova produttori grandi e piccoli con precipitazioni che hanno fatto registrare quasi il 50% in meno”. Su https://slowinefair.slowfood.it/ è già attiva la biglietteria e la possibilità di prenotare le prime masterclass.

ANSA