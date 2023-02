LeBron James brilla a New York e avvicina altro record

LeBron James in modalità tripla-doppia guida i Lakers ad un importante successo ai supplementari in casa dei Knicks (129-123), Giannis Antetokounmpo risponde da par suo per la quinta vittoria consecutiva di Milwaukee, che hanno superato gli Charlotte Hornets 124-115, ma a brillare è anche Nikola Jokic che con la sua tripla doppia, la settima nelle ultime nove partite, consente a Denver di superare New Orleans (122-113).

Sono sempre i campioni dominare la scena in Nba, dove la notte scorsa si sono giocate solo cinque partite ma lo spettacolo non è mancato.

A New York, James Regala realizza 28 punti, con 10 rimbalzi e 11 assist ed è fondamentale per il successo della sua squadra, che ne ha un enorme bisogno per restare in corsa nel campionato, essendo al momento solo 13/a a Ovest.

Al fuoriclasse di Akron mancano 89 punti per diventare il capocannoniere di tutti i tempi del campionato Usa davanti a Kareem Abdul-Jabbar (38.387), ma intanto è già diventato il quarto in assoluto come assist.

“È fantastico, perché è quello che mi piace fare – ha commentato -. Ho sempre cercato di dare la palla al momento giusto e nel posto giusto per tutta la mia carriera, ma poi bisogna fare canestro far valere questo e impegno e stasera loro ha fatto un ottimo lavoro”.

