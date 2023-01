Intervento di ripristino dell’adduttrice del comune di Senise nota Acquedotto Lucano

Continuano le attività di ripristino del sistema di adduzione compromesso dall’onda di piena che ha coinvolto il ponte canale attraversante il Fiume Sinni all’altezza della località Contrada Visciglio la notte tra il 17 e il 18 gennaio.

Questa mattina l’Assessore Regionale all’Ambiente Cosimo Latronico e il Sindaco di Senise accompagnati dall’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano e dal Direttore Tecnico hanno visitato il cantiere impiantato sulla sponda destra del Sinni dove hanno avuto inizio le operazioni di perforazione subalveo finalizzati posa della nuova condotta adduttrice.

Le operazioni definite di Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) rappresentano la soluzione agli interventi di mitigazione del disagio che Acquedotto Lucano ha già messo in atto dal primo momento.

Attualmente il servizio di erogazione all’abitato è garantito da sette autobotti che distribuiscono acqua potabile la cui qualità è costantemente controllata dai laboratori di Vigilanza Igienica dell’Acquedotto Lucano.

Il sistema di autobotti si articola in tre mobili coordinate dai tecnici di Acquedotto Lucano sentite le strutture tecniche del comune di Senise e 4 stazionanti presso: una in Contrada Rotalupo, due autobotti in Piazza Aldo Moro e una in Viale Europa.

Il serbatoio cittadino attualmente viene alimentato da un bypass pressurizzato che garantisce una portata di circa 7 litri al secondo con il quale si riesce a erogare la risorsa dalle ore 13:30 alle ore 19:30.

L’intervento di bypass è stato realizzato dal gestore posando circa 1.500 metri lineari di tubi in PeAD dalla località Fossi al serbatoio cittadino Pettirosso.

Attualmente la trivellazione orizzontale, prevista ad una profondità media di circa 13 metri sotto il livello del fiume Sinni, ha interessato la parte iniziale della sponda destra delle aree golenali e nei prossimi giorni, tramite tecnologia a guida satellitare investirà il letto del Sinni.

Sarà cura delle strutture tecniche di Acquedotto Lucano aggiornare la presente pagina con dettagli tecnici riguardati sia le soluzioni alternative all’alimentazione idrica e l’avanzamento delle lavorazioni che dovrebbero garantire la regolare alimentazione dell’abitato di Senise.