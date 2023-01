Emergenza idrica Senise, Marcello Pittella vicino alla popolazione per il disagio

Esprimo vicinanza e solidarietà alla comunità di Senise, al Sindaco e alla sua amministrazione per i gravi disagi che stanno interessando la cittadina dopo la rottura della condotta nell’alveo del Sinni.

Rivolgo a Regione e ad Acquedotto Lucano l’invito a moltiplicare gli sforzi già in campo per superare la grave criticità nel minor tempo possibile e a prevedere dei ristori in bolletta.

Ritengo inoltre che, ripristinata la normalità, sia necessario un approfondimento su quanto accaduto per scongiurare ulteriori rischi e per acclarare le responsabilità. Faccio poi mie le considerazioni condivise con il primo cittadino circa la valutazione per la realizzazione di un’ulteriore condotta servente il paese e di un ulteriore serbatoio destinato unicamente alle attività produttive. È un paradosso che una cittadina che ospita l’invaso più grande d’Europa in terra battuta, servente due regioni, abbia una sola canna di approvvigionamento e, malgrado l’eccezionalità, viva questi disagi.

Quanto verificatosi dunque ci aiuti a pianificare gli interventi più adeguati di prevenzione e al contempo di infrastrutturazione dell’area.