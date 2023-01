SENISE: ecoisola aperta in via eccezionale il 22/01 dalle 08.00 alle 12.00

Visto il protarsi dell’emergenza idrica con conseguente accumulo di rifiuti, l’amministrazione Comunale di Senise informa che in via eccezionale l’ecoisola rimarrà aperta Domenica 22 Gennaio dalle 08.00 alle 12.00 per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, FATTA ECCEZIONE PER L’INDIFFERENZIATO, la cui raccolta rimane prevista il giovedi’ nelle solite modalità.