Il Comune di Lauria ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La Protezione civile ha infatti emanato per la giornata un bollettino con allerta rossa per rischio idrogeologico. L’amministrazione si riserva di adottare ulteriori misure.

I Vigili del Fuoco sono impegnati nel materano, in particolare lungo la Sinnica, nella rimozione di diversi alberi caduti sulla sede stradale a causa del maltempo.