Basket: Nba; Banchero perde derby italiano con Fontecchio

Davanti a un pubblico record di 68.323 spettatori, Golden State supera San Antonio firmando il suo massimo stagionale per punti.

Prova di forza di Denver che vince sul campo dei Clippers nonostante l’assenza di Nikola Jokic.

Paolo Banchero (19 punti) perde il derby italiano con Simone Fontecchio (non entrato) nel ko di Orlando sul campo di Utah, Jalen Brunson con 34 permette a New York di vincere a Washington nonostante i 40 di Kuzma.

Jazz e Magic danno vita a una partita divertente e combattutissima, risolta solamente dalla stoppata decisiva di Lauri Markkanen sulla tripla di Franz Wagner che avrebbe potuto dare il pareggio ai suoi a 5 secondi dalla fine (112-108 il risultato finale).

Il derby italiano vede protagonista solo Paolo Banchero, visto che Simone Fontecchio non esce dalla panchina di coach Will Hardy. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft chiude con 19 punti, 4 rimbalzi e 3 assist con il 50% al tiro (8/16) pur in una serata da 1/5 dall’arco e 2/4 ai liberi, gli stessi punti realizzati da Wendell Carter Jr (19+10).

Il migliore per i Magic è però Franz Wagner che firma il suo massimo in carriera per triple (5) finendo con 26 punti e +14 di plus-minus, ma senza riuscire a superare Markkanen sull’ultimo possesso.

ANSA