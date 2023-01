Tutti i risultati del campionato di Eccellenza Lucana

Risultati della 18′ giornata di campionato di Eccellenza lucana, 19 gol segnati tra l’anticipo di ieri e le gare di questo pomeriggio. Spicca la netta vittoria per 4-0 del Matera a Moliterno. La capolista Pomarico si aggiudica i 3 punti in palio nella trasferta contro l’Agelo Crristofato. Il Rotonda a soli due punti dalla capolista vince sul campo del Policoro per 2-0. L’Elettra Marconia porta a casa dalla trasferta di Rionero contro la Vultur solo 1 punto e mantiene stabile la terza posizione in classifica con 41 punti. In bassa classifica all’ultimo posto appaiate il Real Senise e Moliterno con 7 punti, Castelluccio penultima con 9 punti, che oggi ha conquistato i tre punti con la vittoria per 2-1 contro il Montescaglioso.

TUTTI I RISULTATI:

ORAZIANA VENOSA 3 – 0 REAL SENISE TRICARICO POZZO SICAR 0 – 1 BRIENZA MOLITERNO 0 – 4 CITTÀ DEI SASSI MATERA VULTUR 1 – 1 ELETTRA MARCONIA CASTELLUCCIO 2 – 1 FERRANDINA PATERNICUM 0 – 0 MONTESCAGLIOSO ANGELO CRISTOFARO 1 – 2 POMARICO POLICORO 1 – 2 ROTONDA

CLASSIFICA: