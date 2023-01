Eventi 2023, tante occasioni per viaggiare

Mostre, cultura, festival, celebrazioni, anniversari, sport: nel 2023 ci attendono i 500 anni del Perugino, gli eventi della Capitale della Cultura, le feste del cinema, la Biennale di architettura, il Giro d’Italia e tanti altri eventi che, mese per mese, invitano al viaggio.

Il 20 gennaio si inaugura la Capitale della Cultura 2023 con oltre 100 appuntamenti: Bergamo e Brescia (bergamobrescia2023.it) si aprono a un anno di musica, teatro, opera, fotografia, feste e visite.

Qualche giorno prima, l’11 gennaio, il Teatro alla Scala di Milano (teatroallascala.org) omaggia il 30esimo anniversario dalla morte di Rudolf Nureyev con “Lo Schiaccianoci” di Tchajkovskij e con le coreografie dell’indimenticato ballerino.

Dal 4 febbraio si festeggia il Carnevale in tutta Italia: tra gli appuntamenti da non mancare il Carnevale di Venezia e quello di Viareggio, tra i più popolari. Dal 18 febbraio al 19 giugno Palazzo dei Diamanti di Ferrara (palazzodiamanti.it) ospita la grande mostra “Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa”, mostra dedicata a due grandi maestri ferraresi del Rinascimento.

Dal 4 marzo alla Galleria nazionale dell’Umbria (gallerianazionaledellumbria.it) di Perugia cominciano le celebrazioni per i 500 anni del Perugino, grande pittore rinascimentale, con la mostra “Il meglio maestro d’Italia”, in programma fino all’11 giugno. Grande arte contemporanea, invece, a Palazzo Strozzi (palazzostrozzi.org) di Firenze con la mostra “Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye”, dal 4 marzo al 18

giugno. L’esposizione propone una selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei internazionali.

Il 9 aprile si festeggia la Pasqua con tutte le celebrazioni religiose e le processioni delle confraternite. Dal 17 al 23 aprile la Fiera di Milano Rho ospita il Salone del Mobile (salonemilano.it) mentre in città impazzano gli appuntamenti legati al design, all’arte e alla moda con il Fuorisalone (fuorisalone.it). Il 29 aprile partono i Rolli Days (visitgenoa.it) per celebrare i palazzi nobili di Genova.

Il 6 maggio comincia il Giro d’Italia (giroditalia.it), la più importante gara ciclistica a tappe: si parte dalla Costa dei Trabocchi e si arriva il 28 maggio a Roma. Il 20 maggio si svolge a Venezia la Biennale di Architettura (labiennale.org), curata dalla scozzese-ghanese Lesley Lokko; titolo della 18esima Mostra Internazionale è “Il Laboratorio del Futuro”.

Il 21 maggio tornano le Dimore storiche aperte (dimorestoricheitaliane.it), viaggio nel museo diffuso più grande – e bello – d’Italia. Si potrà entrare in 56 edifici storici e in 29 Parchi con visite guidate.

Per i 100 anni dell’Arena di Verona (arena.it) il 16 giugno si potrà assistere all’Aida di Verdi in una nuova produzione.

Il 23 parte il Festival dei Due Mondi di Spoleto (festivaldispoleto.com) con una ricca programmazione di arte, musica, danza e teatro.

Dal 24 giugno al 2 luglio il nuovo Waterfront di Genova ospita per la prima volta l’arrivo della più straordinaria e dura regata intorno al mondo, The Ocean Race (theoceanrace.com), che quest’anno compie mezzo secolo. Milano ospita i Mondiali di scherma (federscherma.it), in programma dal 22 al 30 luglio in Fiera.

Il 27 luglio a Trento l’innovativo Museo delle scienze Muse (muse.it), firmato da Renzo Piano, compie 10 anni e festeggia con un ricco calendario di eventi ed esposizioni interessantissime.

Dal 15 agosto partono le gare degli Europei di volley (federvolley.it), in programma fino al 16 settembre in varie città italiane ed europee. La finale è prevista a Bologna.

Musica, balli e tanto divertimento il 26 agosto alla 26esima edizione della Notte della Taranta (lanottedellataranta.it), il più grande festival d’Italia, che si svolge a Melpignano, nella penisola salentina.

Il 30 agosto a Venezia sono attesi i grandi protagonisti del cinema per la 79esima mostra internazionale d’Arte cinematografica, in programma fino al 9 settembre.

Dal 6 al 10 settembre Mantova ospita il Festivaletteratura (festivaletteratura.it), con letture, incontri, presentazioni, dibattiti, concerti e tanti appuntamenti culturali. Il circuito automobilistico di Monza (monzanet.it), che quest’anno compie 100 anni, il 3 settembre ospita il Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Dal primo sono previsti eventi e commemorazioni.

Palazzo Reale di Milano (palazzorealemilano.it) ospita dal 13 ottobre al 4 febbraio 2024 la mostra “El Greco”, con uno sguardo particolare al periodo italiano dell’artista, tra Roma e Venezia.

Dall’1 al 9 novembre nel Golfo di Trieste torna la Barcolana (barcolana.it), storica e grandiosa regata per barche di ogni tipo e appuntamento molto atteso dagli appassionati del mare.

Dall’1 al 5 novembre torna il Lucca Comics (luccacomicsandgames.com), il più grande festival dei fumetti, giochi da tavola, videogame e appuntamento obbligato per tutti i cos player d’Europa: è un festival multidisciplinare per tutte le età.

Dicembre è il mese dedicato ai mercatini di Natale e ai Villaggi di Babbo Natale, ma anche alle prime sciate sui maggiori comprensori sciistici italiani, dalla valle d’Aosta all’Alto Adige.

