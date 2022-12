Sagra della Pitta di Grandinii di Calvera

La Pro Loco di Calvera, dopo il successo della prima edizione della sagra “A Pitta Di Grandinii”, il 29 dicembre 2022 ha riproposto la festa che celebra l’antica prelibatezza culinaria calverese a base di mais che anche in questa edizione ha tenuto banco con numeri straordinari di presenza.

Protagonista assoluta delle diverse proposte alimentari di tradizione locale, stavolta contornata dal presepe vivente di matrice comunale, è ovviamente la “Pitta di Grandinii” preparata dai più abili volontari della Pro Loco Calvera, tutti rigorosamente eredi della cultura culinaria tradizionale dell’antico borgo.

La Pitta di Grandinii è una torta salata a base di farina di mais tipica di Calvera che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha riconosciuto tra i Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT). In provincia di Potenza, il borgo di Calvera è gia un presepe naturale molto suggestivo e grazie alla collaborazione con il comune di Calvera , i ragazzi del servizio civile e l’associazione la Lente, in questa giornata di fine anno trasformato l’ambiente in un luogo magico ospitando tra i suoi vicoletti profumati di fiori e di storia, anche la rappresentazione dei vecchi mestieri, tramite costumi ed uno scenario naturale che a mo’ di processione ha preso forma appena fuori dala piazza principale.

La Natività, l’arrivo dei pastori, la locanda della Pitta di Grandinii, le scene di antichi nestieri; il tutto illuminato da centinaia di fiaccole. E’ stata un’esperienza indimenticabile per i numerosi visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi. Padre Benedetto ha aperto l’iniziativa con la benedizione della nuova sede della Proloco di Calvera, ora disposta tra le strutture del Municipio, in Piazza Risorgimento N° 2. Al taglio del nastro, il presidente della Pro Loco, Vito Giammetta, ha ringraziato Il Sindaco Pasquale Bartolomeo, mostrando ampia soddisfazione per l’operato del CDA, nonché gratificazione per la spontanea collaborazione delle tante famiglie che si sono riunite per condividere l’aria di festa.