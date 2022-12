in Die Natalis nella Cappella del Castello Castel Lagopesole (PZ) 26 dicembre 2022

“Grazie al supporto e alla disponibilità dei responsabili della Nei Restauro e Costruzioni SRL, la ditta

che si occupa del ristrutturazione del Castello di Lagopesole, il 26 dicembre in Die Natalis si terrà

nella Cappella Palatina.” A comunicarlo Carlo Lucia, Presidente della Pro Loco del borgo federiciano. Luogo naturale di svolgimento dei festeggiamenti del genetliaco di Federico II, il maniero sarà aperto eccezionalmente per questo evento grazie alla sinergia instaurata tra l’Assessorato alla Promozione e Valorizzazione del Territorio del Comune di Avigliano, la Pro Loco e, appunto, la ditta dei restauri.

Apertura straordinaria in quanto il monumento è chiuso da circa due anni proprio per il completamento del progetto elaborato dalla Soprintendenza di adeguamento e riorganizzazione del maniero. In questo modo gli artisti di fama internazionale Mario Marzi e Simone Zanchini, individuati per celebrare la ricorrenza istituita dallo stesso Imperatore nel 1233, si esibiranno in una cornice di assoluto prestigio per condurre il pubblico in un viaggio musicale in “All Directions”.