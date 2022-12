Giochi su Android, le assenze più rumorose

Gli store dei nostri smartphone, il Play Store per Android e l’App Store per i prodotti Apple, hanno centinaia di migliaia di app, anzi sembrerebbero essere addirittura più di un milione. Qui possiamo trovare davvero di tutto, dalle app per la produttività, il lavoro, le necessità di tutti i giorni, la domotica, lo sport, il benessere, la bellezza, l’e-commerce, app istituzionali e naturalmente giochi per il tempo libero. In mezzo a questa vastità di proposta tecnologica si potrebbe ben pensare che non manchi nulla. E invece qualche grande assente c’è. I motivi sono diversi come ad esempio una scelta commerciale da parte dello sviluppatore oppure contrasti con le big house che non permettono la pubblicazione nei propri store. O, ancora, una semplice scelta personale di non voler essere presenti negli store commerciali. Sta di fatto che per ovviare a questo alcuni sviluppatori rilasciano le app e i videogiochi su siti indipendenti, dove è possibile scaricarle senza alcun problema.

<h2> I giochi e le app che si possono ottenere senza Play Store

Il primo fra tutti i giochi che mancano dal Play Store è Fortnite. Un’assenza più che rumorosa per uno dei giochi più popolari e scaricati del mondo. Quello di Fortnite è un vero e proprio case history perché i colossi di Google (Play Store) e Apple (App Store) hanno deciso di far fuori Epic Games (che è la software house che ha realizzato Fortnite) dai propri spazi di download perché rea, quest’ultima, di aver inserito un nuovo metodo di pagamento all’interno dell’app, violando così le regole degli store. Naturalmente tutto è finito in tribunale con Epic Games che ha citato in giudizio Google e Apple per posizione dominante. Il punto, infatti, riguarda le commissioni che queste due aziende prelevano dagli acquisti in-app: addirittura il 30%. Obiettivo di Epic Games è quello dunque di farsi riconoscere il diritto di farsi pagare con il metodo che preferisce e di ridurre le fee che ogni sviluppatore deve alle due aziende. Se Fortnite è il gioco più celebre assente dagli store non fanno meno rumore alcune sale da gioco virtuali, i casinò digitali, di cui si parla spesso su Internet in varie guide e approfondimenti, ad esempio quello sul bonus slot senza deposito. Alcuni players sono presenti solo su Apple, mentre su Android sono totalmente assenti. In altri casi, infine, c’è proprio la volontà di non essere presenti su Play Store e affidarsi a siti indipendenti. È il caso, ad esempio, del gioco “Il risveglio di Dragon Ball”, come detto non disponibile su Playstore ma avviabile dal suo launcher sul web su qooapp. Uno dei giochi più apprezzati grazie alla possibilità di poter gareggiare contro i cattivi più forti della saga di Dragon Ball. Nel gioco è possibile utilizzare carte per sbloccare abilità e migliorare i combattimenti ma ha anche elementi RPG per salire di livello. Altro gioco che ha fatto la storia di Pc e console è Mass Effect. Per smartphone troviamo uno spin-off dove si prendono le vesti di un ex investigatore della celebre organizzazione Cerberus, intenti a combattere una temuta mafia criminale. Ottime le grafiche e la play experience. Per poter trascorrere del tempo con questo bellissimo gioco, anche qui non presente su Play Store, è necessario procedere al download su siti come apkhere. Altro gioco che ha spopolato sui telefonini dei giocatori di tutto il mondo, nonostante l’assenza su Play Store, è Ace Force, un FPS multiplayer con un’ottima programmazione in tema grafico e di giocabilità. Inoltre è costantemente aggiornato con gli sviluppatori che con una certa frequenza applicano miglioramenti volta dopo volta visibili.