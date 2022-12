ET, compie 40 anni l’alieno più amato

Definito per molto tempo da Spielberg il suo film più personale, ET racconta, come ha scritto Wired, ‘la storia di un bambino solo e triste che nasconde quello che sostanzialmente è un clandestino spaziale’.

Clamoroso successo al botteghino, il film è la rilettura dell’amico immaginario dell’infanzia aggiornato alla solitudine suburbana dell’America degli anni Ottanta.

Solo tre Oscar tecnici per quello che secondo Attenborough, che quell’anno ne vinse otto con Gandhi, avrebbe meritato di più.

ANSA